İzmir Urla'da minibüste 37 düzensiz göçmen bulundu, 1 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Urla ilçesinde jandarmanın İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkisinde durdurduğu minibüste 37 düzensiz göçmen bulundu. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Urla ilçesinde 37 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkisinde denetleme ve kontrol faaliyeti sırasında seyir halindeki bir minibüsün yere fazla yakın olması nedeniyle ağırlığından şüphelenerek durdurdu.
Minibüsteki 37 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.