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İzmir'in Urla ilçesinde 37 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkisinde denetleme ve kontrol faaliyeti sırasında seyir halindeki bir minibüsün yere fazla yakın olması nedeniyle ağırlığından şüphelenerek durdurdu.

Minibüsteki 37 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA