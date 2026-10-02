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İzmir Torbalı'da fabrika patlamasında yaralanan 7 işçiden Halid Abdül Kadir öldü

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İzmir Torbalı'da fabrika patlamasında yaralanan 7 işçiden Halid Abdül Kadir öldü
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İzmir'in Torbalı ilçesindeki metal fabrikasında dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Ağır yaralı 3 kişiden Halid Abdül Kadir (25), hastanede kurtarılamadı; olayla ilgili soruşturma başlatılırken patlamanın nedeni araştırılıyor.

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki metal fabrikasında gerçekleşen patlamada yaralanan 7 kişiden Halid Abdül Kadir (25), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde bulunan metal tozu gibi çeşitli ürünlerin üretildiği metal fabrikasında, dün saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sırasında 3'ü ağır, 7 işçi yaralandı. İhbarla fabrikaya sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede tedavisi süren ağır yaralı 3 kişiden Halid Abdül Kadir (25), doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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