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İzmir Torbalı'da 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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İzmir Torbalı'da 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde Kazım Karabekir ve Ayrancılar mahallelerindeki 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 1058 gram sentetik uyuşturucu, 1208 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 10 bin 810 lira ele geçirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kazım Karabekir ve Ayrancılar mahallelerindeki 3 adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 1058 gram sentetik uyuşturucu, 1208 uyuşturucu hap, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 810 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA
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