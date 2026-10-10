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İzmir Torbalı'da 27 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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İzmir Torbalı'da 27 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine E.S. ve B.G'nin gümrük kaçağı sigara satışı yaptığını belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 27 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, E.S. ve B.G. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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