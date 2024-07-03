İzmir Tahtalı Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor

İzmir'in içme su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda, doluluk oranı yüzde 26,4'e indi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış ve ilkbahar döneminde yeterli yağış olmaması, barajlardaki su seviyesini olumsuz etkiledi.

Tahtalı'da su seviyesinin son yılların en düşük seviyelerinden birini görmesi nedeniyle barajın altındaki Bulgurca Cami yeniden görünür hale geldi.

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, şehre su sağlayan Sarıkız, Göksu, Menemen kuyuları ve Gördes Barajı'ndan alınan su miktarının artırıldığını, kısa vadede susuzluk tehdidi bulunmadığını ifade etti.

Tedbirin elden bırakılmamasını isteyen yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini dile getirdi.