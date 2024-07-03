Üye Girişi
Haberler

İzmir Tahtalı Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in içme su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 26,4'e düştü. Barajın altındaki Bulgurca Cami yeniden görünür hale geldi. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, su miktarını artırdıklarını ve kısa vadede susuzluk tehdidi olmadığını belirtti.

İzmir'in içme su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'nda, doluluk oranı yüzde 26,4'e indi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış ve ilkbahar döneminde yeterli yağış olmaması, barajlardaki su seviyesini olumsuz etkiledi.

Tahtalı'da su seviyesinin son yılların en düşük seviyelerinden birini görmesi nedeniyle barajın altındaki Bulgurca Cami yeniden görünür hale geldi.

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, şehre su sağlayan Sarıkız, Göksu, Menemen kuyuları ve Gördes Barajı'ndan alınan su miktarının artırıldığını, kısa vadede susuzluk tehdidi bulunmadığını ifade etti.

Tedbirin elden bırakılmamasını isteyen yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

İzsu Genel Müdürlüğü Tahtalı Barajı İzmir Cami Çevre İzmir Doğa Yaşam Güncel Haberler

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Bakmadan Geçme

Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor? TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti? En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? Temmuz'da araştırma görevlisi ne kadar maaş alacak? 3 Temmuz 2011'de ne oldu? Fenerbahçe şikeden ceza aldı mı? Fenerbahçe 2011'de şampiyonlar ligine neden gidemedi? Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanımı zararlı mı? Airfryer kullanmak sağlıklı mı? BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ! Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlı ücreti kaç TL? Avukat maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre avukat maaşı ne kadar olacak? MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaş zammı nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi nedir? TEFE-TÜFE nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi formülü ne? 2024 MEMUR MAAŞLARI| Doktor, hemşire, araştırma görevlisi, öğretmen, başkomiser, polis maaşları ne kadar oldu? 6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz kira artış oranı yüzde kaç? Memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 memur emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu? Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?
Suriye'deki tüm birliklerimize 'Bayrağa dokunanı vurun' emri verildi

Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title