İzmir Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 44,12'ye çıktı, 210 günlük su var

İZMİR'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yıl 28 Eylül itibarıyla 3,69 olan aktif doluluk oranı, bu yıl yüzde 44,12 olarak ölçüldü. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Tahtalı Barajı'ndan İzmir'e günlük ortalama 600 bin metreküp su verilse, en az 210 günlük su bulunuyor. Özellikle nisana kadar olacak yağış döneminde, barajın yüzde 70'leri göreceğini düşünüyorum" dedi.

Kentin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı'nda 28 Eylül itibarıyla aktif doluluk oranı yüzde 44,12 olarak ölçüldü. Toplam su hacmi 146 milyon 239 bin metreküp olan barajda, kullanılabilir su miktarı ise 126 milyon 639 bin metreküp olarak kaydedildi. Tahtalı'da doluluk oranı geçen yıl aynı dönemde yüzde 3,69 seviyesindeydi. Geçen yıl bu zamanda su sıkıntısı yaşayan kentin en önemli barajındaki doluluk oranı yüz güldürdü.

Kentin diğer barajlarında su seviyesi, geçen yıl aktif doluluk oranı yüzde 5,81 olan Balçova Barajı'nda yüzde 50,91, geçen yıl sıfır olan Gördes Barajı'nda bu yıl yüzde 30,33 olarak ölçüldü. Ayrıca Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda geçen yıl 0,16 olarak ölçülen aktif doluluk oranı yüzde 50,14'e çıktı.

'MÜTHİŞ BİR RAKAM'

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Tahtalı geçen yıl yüzde 3,69'dan yüzde 44,12'ye çıktı. Bu İzmir'de en az yağışın düştüğü ve suyun en çok kullanıldığı yaz ayları için müthiş bir rakam. Normalde yaz aylarında Tahtalı'da su seviyesi yüzde 20 gibi azalırken, bu yıl yüzde 10 azaldı" diye konuştu.

'BARAJIN YÜZDE 70'LERİ GÖRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Kış mevsimine doğru tekrar yağışlı döneme girildiğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Barajdaki yükseliş, ekim ayından sonra tekrar yükselişe geçecektir. Şu anda 126 milyon 639 bin metreküp su bulunan barajda, İzmir'e günlük ortalama 600 bin metreküp su verilse, en az 210 günlük su bulunuyor. Özellikle nisana kadar olacak yağış döneminde, barajın yüzde 70'leri göreceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı