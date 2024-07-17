İzmir Selçuk'ta Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
İzmir'in Selçuk ilçesinde Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye havadan ve karadan müdahale başlatıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Selçuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Belevi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, dozer ile 4 yer ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.