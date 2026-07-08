İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde denizde hareketsiz halde bulunan erkek cesedi, kimlik tespiti için Adli Tıp'a gönderildi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Pamucak Sahili yakınlarında bir kişinin denizde hareketsiz halde olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Denizden çıkarılan ve üzerinde kimliği bulunmayan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir