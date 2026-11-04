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İzmir Selçuk'ta 5,5 milyon lira dolandırıcılıkla suçlanan 2 zanlı tutuklandı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 şüpheli, 30 Ekim'de bir kişiyi 5,5 milyon lira dolandırdı. Jandarmanın yakaladığı ve adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi 5,5 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gökçealan Mahallesi'nde ikamet eden bir kişi, 30 Ekim'de telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 2 şüpheli tarafından 5,5 milyon lira dolandırıldı.

Vatandaşın jandarmaya şikayeti üzerine olayla ilgili Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

Ekipler, saklandıkları adreste 2 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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