İzmir Şehir Hastanesi'nden firar eden hükümlü otobüs terminalinde yakalandı

İzmir Şehir Hastanesi'nden firar eden hükümlü otobüs terminalinde yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 10 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası bulunan hükümlü, tedavi için götürüldüğü İzmir Şehir Hastanesi'nden firar etti. Güven Timleri ekipleri, hükümlüyü İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalayıp cezaevine teslim etti.
İzmir'de tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçan hükümlü otogarda yakaladı.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında 10 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası bulunan C.A, cezaevinden tedavi amacıyla götürüldüğü İzmir Şehir Hastanesi'nden firar etti.
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, C.A.'yı İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA