İzmir Şehidini Uğurladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir Şehidini Uğurladı

ANKA - Abdullah Çelebi - Güncel
 - Güncelleme:

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Bornova'daki baba evinden helallik alındıktan sonra defnedilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderildi. Şehidin ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Bornova'daki baba evinden helallik alındıktan sonra defnedilmek üzere memleketi Kütahya'ya gönderildi. Şehidin ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın naaşı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki törenin ardından helallik alınmak üzere Bornova ilçesine bağlı Rafet Paşa Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehidin evinin önünde Kuran'ı Kerim okunup, dualar edildi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve askeri erkanın hazır bulunduğu sokakta şehidin cenazesi mahalleli tarafından karşılandı.

Şehidin tabutuna sarılan anne Nazire Cankaya, baba Niyazi Cankaya, kardeşi Oğuzhan Cankaya ve nişanlısı Esra Doğru gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, defnedilmek üzere karayoluyla Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi.

ANKA / Abdullah Çelebi - Güncel

Piyade Uzman Çavuş, Kütahya, İzmir, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title