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İzmir otobüs terminalinde peynir bidonunda 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi

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İzmir otobüs terminalinde peynir bidonunda 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi
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İzmir otobüs terminalinde polisin düzenlediği operasyonda, peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucuyla ilişkili olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı; şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İZMİR'de, otobüs terminalinde polisin düzenlediği operasyonda peynir bidonuna gizlenmiş 2 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlediği operasyonda, arama yapılan bir peynir bidonunun içerisine gizlenmiş halde 2 kilo 350 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ile ilişkili olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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