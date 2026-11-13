Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir operasyonunda 7 yıldır aranan örgüt lideri dahil 17 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir operasyonunda 7 yıldır aranan örgüt lideri dahil 17 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Operasyonda 1 ton 367 kilo 500 gram skunk ile 57 bin ecstasy hap ele geçirilirken, gözaltına alınanlar arasında 7 yıldır aranan örgüt liderinin de bulunduğu belirtildi.

Kadir ÖZEN- Tekin GÜRBULAK/İZMİR, DHA)- İZMİR merkezli 2 ilde düzenlenen ve 1 ton 367 kilo 500 gram skunk ile 57 bin ecstasy hapın ele geçirilen operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında 7 yıldır aranan örgüt liderinin de bulunduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik 10 Kasım'da operasyon düzenlendi. İzmir'in Karşıyaka, Çiğli, Konak, Buca ve Menderes ilçeleri ile Muğla'da gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1 ton 367 kilogram 500 gram skunk, 57 bin ecstasy hap ve 2 bin 120 gram pregabalin ele geçirildi. İlk gün 11 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında örgüt liderliği yaptığı belirtilen, 7 yıldır 13 ayrı suçtan aranan ve 272 suç kaydı bulunan şüphelinin de olduğu bildirildi. Şüphelinin Menderes ilçesinde saklandığı evde yakalandığı belirtildi. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce 3 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare24

İran’ı küplere bindirecek fotoğraf
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor18

Hayra alamet değil! Üst düzey isimler askeri üslere taşınmaya başladı
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalarda 13 aydır böylesi yaşanmadı
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

Arda'nın frikiği dünyayı büyüledi! İspanyollar tek bir ismi konuşuyor
Bu nasıl reklam! Meyve tezgâhında akılalmaz gösteri

Müşteri çekmek için yaptığına bakın
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri

Dün gece 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Nvidia CEO'sunun istifası sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor!

Dünyayı sarsan istifa sonrası herkes bu görüntüyü paylaşıyor