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İzmir'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

İzmir'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında iş yeri ve 6 dairede hasar meydana geldi.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede binanın üst katına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, iş yeri ile 6 dairede hasar meydana geldi.

Öte yandan polis ekipleri, iş yerini kundakladığı iddia edilen O.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
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