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İzmir Ödemiş'te öğrenciler Cumhuriyet'in 103. yılında bayrak yürüyüşü yaptı

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İzmir Ödemiş'te öğrenciler Cumhuriyet'in 103. yılında bayrak yürüyüşü yaptı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında öğrencilerin katılımıyla bayrak yürüyüşü düzenlendi. Salı Pazarı'ndan Hükümet Konağı'na kadar süren yürüyüşün ardından Hükümet Meydanı'nda tören düzenlendi ve Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu konuştu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında öğrencilerin katılımıyla bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yürüyüş, Salı Pazarı'ndan başlayarak Hükümet Konağı önünde sona erdi.

Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu konuşma yaptı.

Desticioğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yılını gençlerle kutlayacaklarını belirterek, bayrağa saygı temasıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Türk bayrağının göklerde dalgalanmaya devam edeceğini vurgulayan Desticioğlu, "Şanlı Türk bayrağımız göklerde hep dalgalanacaktır. Bunun garantisi siz sevgili gençlersiniz. Bağımsızlığımızın temsili olan demokratik yönetimin en önemli göstergesi Cumhuriyet de ilelebet sizlerin desteği var olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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