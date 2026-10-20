Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Ödemiş'te 2 araca ateş açan 2 şüpheli tutuklandı, 500 gram esrar ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Ödemiş'te 2 araca ateş açan 2 şüpheli tutuklandı, 500 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ödemiş ilçesinde 11 Ekim'de husumetli oldukları kişiye ait 2 araca av tüfeğiyle ateş açtıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 500 gram kubar esrar, 13 av tüfeği fişeği, olayda kullanılan motosiklet ve kıyafetler ele geçirildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, husumetli oldukları M.M.'ye ait 2 araca av tüfeğiyle ateş açtıkları suçlamasıyla gözaltına alınan O.A. ve H.K., tutuklandı.

Olay, 11 Ekim'de Ödemiş ilçesi Ovakent Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen O.A. ve H.K., husumetli oldukları M.M.'ye ait 2 araca av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, 15 Ekim'de operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 500 gram kubar esrar, 13 av tüfeği fişeği, olayda kullanılan motosiklet ve kıyafetler ele geçirildi. O.A. ve H.K., gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 30 sitede yayınlandı.
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek

Karar açıklandı! İşte Özel'in Bakan Gürlek'e ödeyeceği tazminat

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı

Bir gecede tüm hesaplar değişti
Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor! 147 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin dev holdingi bir yatırımından daha çıkıyor
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı

Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Suudi Arabistan'da saldırı alarmı! Başkentte patlama sesleri duyuldu

Saldırı alarmı! Başkentte patlama sesleri duyuldu
NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı

NATO sınırında tedirgin eden görüntü
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber

Kötü haber maalesef geldi!

Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay

TFF'nin Sergen Yalçın'la yapacağı sözleşmenin süresi belli oldu!