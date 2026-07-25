Haberler

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 tutuklama

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 20 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZMİR merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden aralarında örgüt elebaşı H.P.'nin de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

İZMİR merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden aralarında örgüt elebaşı H.P.'nin de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ulaşan ihbar üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, İzmir'de 'finans evi' olarak kullanılan ikamet ve iş yerlerinde, yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık edildiği ve canlı destek hizmeti verildiği yönündeki tespitler yapıldı.

2 MİLYAR TL PARA HAREKETLİLİĞİ

Teknik, fiziki ve mali incelemelerde çok sayıda banka ile ödeme kuruluşuna ait hesap analiz edilerek şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine ilişkin para transferlerini ve canlı destek faaliyetlerini örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri belirlendi. Yapılan mali analizlerde, şüpheliler tarafından gerçekleştirilen para hareketliliğinin yaklaşık 2 milyar TL olduğu tespit edildi.

4 İLDE OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda; İzmir'de 31, Aydın'da 1, Balıkesir'de 3 ve Tekirdağ'da 1 olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında yakalama işlemi uygulandı. Operasyonda örgüt elebaşı H.P.'nin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve suç faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, SIM kartlar, banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller ile mali verilere ilişkin incelemelerin devam ettiği ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında örgüt elebaşı H.P.'nin de bulunduğu 20 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de ifadesinin ardından serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu

9 yıldır atıl haldeki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Ankara afeti yaşıyor! Yıldırım can aldı

Ankara afeti yaşıyor! Can kaybı var
Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler

Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler
İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor