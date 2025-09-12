İzmir Merkezli Terör Operasyonunda 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

İZMİR merkezli 4 ilde polisin düzenlediği terör operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü. MLKP silahlı terör örgütü ile iltisaklı Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) yapılanmaları içinde İzmir'de eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik harekete geçildi. ESP İl binasına yönelik İzmir merkezli İstanbul, Gümüşhane ve Adıyaman'da bugün saat 06.00'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 17'si yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ev ve ESP İzmir İl Binası'nda yapılan aramalarda yasaklama kararı bulunan çok sayıda doküman (kitap, dergi), cep telefonu, USB, hard disk ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.