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İzmir Merkezli PKK/KCK Operasyonunda 7 Zanlı Gözaltına Alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sırasında, çok sayıda örgütsel materyale de el konuldu.

İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Polis ekipleri, terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri, yurt içi ve dışında eylem ve etkinliklere katıldıkları, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen şüphelileri tespit etti.

M.S.G, M.A. ve G.Y'nin de aralarında bulunduğu 7 zanlı, İzmir, İstanbul ve Mardin'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel kitap, dergi, gazete ve dokümanlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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