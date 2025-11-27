İzmir Merkezli DEAŞ Operasyonunda 26 Şüpheli Gözaltına Alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 26 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçu kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah operasyon düzenledi. İzmir merkezli 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlıklarına götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
