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İzmir merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı

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İzmir merkezli 17 ilde eşzamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 15 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 40'a yükselirken, yakalama kararı bulunan şüphelilerden 6'sının başka suçlardan cezaevinde olduğu, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖZALTI SAYISI 40'A YÜKSELDİ

İzmir merkezli 17 ilde eşzamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 15 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 40'a yükseldi. Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 6'sının başka suçlardan cezaevinde olduğu, diğerlerinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Tolga TAHÇI / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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