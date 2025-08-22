İzmir Menderes'te Orman Yangını
İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
İZMİR'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel