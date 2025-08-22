İzmir Menderes'te Orman Yangını

İZMİR'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Menderes'in Çile Mahallesi'ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.