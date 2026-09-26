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İzmir Menderes'te iş makinesinin çarptığı 85 yaşındaki yaya öldü, operatör gözaltında

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İzmir'in Menderes ilçesinde 9 Eylül Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki kişiye iş makinesi çarptı ve kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü İ.M. gözaltına alınırken, kişinin cansız bedeni Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İ.M'nin kullandığı iş makinesi 9 Eylül Caddesi)nde yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Ali Kartal'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ölen Kartal'ın cansız bedeni Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş makinesi operatörü İ.M. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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