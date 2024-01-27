Üye Girişi
Haberler

İzmir Menderes Açıklarında 5.1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İzmir Menderes açıklarında, Kuşadası Körfezi'nde; 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin detaylarını açıkladı.

İzmir Menderes açıklarında, Kuşadası Körfezi'nde; 5.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afad ; Kuşadası Körfezi'nde İzmir Menderes açıklarında, saat 08.19'da 8,51 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise 6,5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurduğu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kandilli Rasathanesi Kuşadası Körfezi İzmir AFAD Deprem Doğal Afet İzmir Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title