İzmir Menderes Açıklarında 5.1 Büyüklüğünde Deprem
İzmir Menderes açıklarında, Kuşadası Körfezi'nde; 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin detaylarını açıkladı.
İzmir Menderes açıklarında, Kuşadası Körfezi'nde; 5.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afad ; Kuşadası Körfezi'nde İzmir Menderes açıklarında, saat 08.19'da 8,51 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ise 6,5 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurduğu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı.