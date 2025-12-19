İzmir Marina, Kış Boyunca Yelken Tutkunlarını Ağırlıyor

(İZMİR) - İzmir'in denizle kurduğu güçlü bağın önemli merkezlerinden İzmir Marina, kış döneminde de yelken eğitimleriyle deniz tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Şehrin merkezinde konumlanan ve modern altyapısı, güvenli eğitim alanları ile öne çıkan İzmir Marina'da yetişkinlere yelken, çocuklara optimist eğitimleri başlıyor.

İzmir Marina, her yaş grubuna hitap eden yelken eğitimleriyle deniz kültürünün ve su sporlarının gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Doğayla iç içe, güvenli ve nitelikli eğitim olanaklarıyla öne çıkan İzmir Marina, kış aylarında da yelken sporunu sürdürmek isteyen yetişkinleri ve çocukları denizle buluşturuyor.

Yetişkinler için üç günlük eğitim

Yetişkinlere yönelik Kış Dönemi Yelken Eğitimleri, 26-27-28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Eğitim programı kapsamında, 26 Aralık Cuma günü teorik dersler çevrim içi olarak yapılacak; 27–28 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri ise uygulamalı eğitimler İzmir Marina'da gerçekleştirilecek. Üç gün sürecek eğitimin ücreti 8 bin TL olarak belirlendi. Kontenjan 7 kişi ile sınırlı olup, eğitimin açılabilmesi için en az 4 katılımcı gerekiyor. Eğitim saatleri, hava koşullarına bağlı olarak eğitimden bir gün önce katılımcılara bildirilecek. Program, 18 yaş ve üzeri deniz tutkunlarına yönelik olarak planlandı.

Çocuklara özel olarak planlanan Kış Dönemi Optimist Eğitimleri ise 7-13 yaş aralığındaki çocukları denizle ve yelken sporuyla tanıştırmayı hedefliyor. Toplam 4 gün ve 12 saat sürecek eğitimler, 20–21 Aralık ile 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde, cumartesi ve pazar günleri 09.30-12.30 saatleri arasında, İzmir Marina'da düzenlenecek. Dönem ücreti 10 bin TL olarak belirlenen eğitimlerde kontenjanın 7 kişi ile sınırlı ve katılımcı çocukların yüzme bilmesi zorunlu tutuluyor.

Eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0232 320 00 35 numaralı telefondan 102-103 dahili hatlar üzerinden yetkililere ulaşabilecek.