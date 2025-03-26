İzmir Körfezi'ne Boya Atığı Deşarjına 8 Milyon TL Ceza

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj ettiği tespit edilen vinç bakım firmasına Çevre Kanunu kapsamında 8 milyon 359 bin TL idari ceza uyguladığını" bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımız İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde gerçekleştirilen denetimde, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların İzmir Körfezi'ne deşarj edildiği tespit edildi. Yapılan inceleme sonrasında, kirliliğe neden olan firmaya Çevre Kanunu kapsamında 8 milyon 359 bin TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu" ifadeleri yer aldı.