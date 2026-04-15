Haberler

İzmir Körfezi'nde kıyıya yakın noktalarda yosun tabakası oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde deniz marulu olarak bilinen yosun türleri kıyıya yakın bölgeleri kapladı. Belediyeden yapılan açıklamada, yosunların kontrol altına alınması için son 10 günde yaklaşık 20 ton yosunun toplandığı belirtildi. Uzmanlar, artışın önlenmesi için atık su arıtımının önemine dikkat çekti.

İzmir'in Konak ilçesinde denizin kıyıya yakın bazı bölgeleri, halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.

Körfez'de son yıllarda zaman zaman gözlemlenen deniz yosunları, Pasaport İskelesi civarında yeşil örtü oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Çakalburnu Lagünü'nde mevsimsel olarak oluşan deniz marullarının gel-git ve akıntı etkisiyle İzmir Körfezi'ne yayılmasının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda son 10 günde yaklaşık 20 ton yosunun toplanarak bertaraf edildiği aktarıldı.

"Atıkların kontrol altına alınması gerekmektedir"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, yosunların evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı atıklarla taşınan fosfat ve nitrat gibi besleyici elementlerin fazlalığı nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.

Bunların besin açısından zengin ortamlarda hızla çoğalarak kısa sürede gelişim gösterdiğini anlatan Taşkın, "Bu nedenle artışın önlenmesi için karasal kaynaklı atık suların etkili biçimde arıtılması ve evsel, endüstriyel, tarımsal besin tuzu girişinin azaltılması, liman-marina gibi yerlerdeki atıkların kontrol altına alınması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

