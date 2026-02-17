İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Etkili olan sağanak yağışlar sonucu su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İzmir'deki Asancak Kordonboyu trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri ve belediye ekipleri bölgede çalışmalara devam ediyor.
KORDONBOYU TRAFİĞE KAPATILDI
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Asancak Kordonboyu trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri araç ve motosiklet sürücülerinin kordona girişine izin vermezken, belediye ve itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Haber-Kamera: Mustafa İÇ/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı