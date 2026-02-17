Haberler

İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etkili olan sağanak yağışlar sonucu su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İzmir'deki Asancak Kordonboyu trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri ve belediye ekipleri bölgede çalışmalara devam ediyor.

KORDONBOYU TRAFİĞE KAPATILDI

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Asancak Kordonboyu trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri araç ve motosiklet sürücülerinin kordona girişine izin vermezken, belediye ve itfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı

Ne hırsızlık ne de yangın! Çocukların amaçları tüyler ürpertti
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Barış Alper Yılmaz, Juventus'un iki sol bekini de tek başına cezalı duruma düşürdü

Yok artık Barış Alper
Kayseri'de büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı

Ne hırsızlık ne de yangın! Çocukların amaçları tüyler ürpertti
Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar

Trump'tan açık tehdit: İran bunu yaparsa haritadan silinir
Yer: Adana! Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah

Görüntü Adana'dan: Valla öpüştüler Bayram! Günah, günah