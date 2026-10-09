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İzmir Konak'ta üzerinde 1 kilo 950 gram bonzai bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Konak'ta üzerinde 1 kilo 950 gram bonzai bulunan 1 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uygulamada 1 kilo 950 gram bonzai ele geçirildi. Emir Sultan Mahallesi'nde yaya olarak durdurulan şüphelinin üzerinde ve elindeki poşette bonzai bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde 1 kilo 950 gram bonzai ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emir Sultan Mahallesi'nde uygulama yaptı.

Ekiplerin yaya olarak durdurduğu O.D'nin (33) üzerinde ve elindeki poşette 1 kilo 950 gram bonzai bulundu.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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