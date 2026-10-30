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İzmir Konak'ta trafiği tehlikeye atan sürücü ve yolcuya 366 bin 438 lira ceza kesildi

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İzmir Konak'ta başka aracı ısrarla takip edip trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ve yolcuya toplam 366 bin 438 lira idari ceza uygulandı. Sürücünün belgesi 120 gün geri alınırken aracı 60 gün trafikten men edildi, ikisi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir başka aracı ısrarla takip ettiği ve araçtan inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcuya 366 bin 438 lira idari para cezası uygulandı, haklarında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde bir sürücü ile yanındaki yolcunun otomobiliyle başka bir aracı ısrarla takip ettiği ve trafikte durup araçtan indiğine ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, sürücünün E.O. (25), yolcunun ise Y.Ö. (27) olduğunu belirledi.

Ekipler E.O'ya başka bir aracı ısrarla takip etmek ve araçtan inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından 186 bin 438 lira idari para cezası uygulayarak sürücü belgesini 120 gün süreyle geri alıp, aracını 60 gün trafikten men etti.

Yine ekipler yolcu Y.Ö'ye de trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 180 bin lira para cezası uyguladı.

E.O. ve Y.Ö. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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