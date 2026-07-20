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İzmir'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde Mimar Kemalettin Caddesi'nde bir kişi tabancayla yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, olayın şüphelisi M.G. (40) polis tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alına bilgiye göre, Mimar Kemalettin Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişinin tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli M.G. (40) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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