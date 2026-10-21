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İzmir Konak'ta kavgada bir kişinin kulağını ısırıp koparan şüpheli aranıyor

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İzmir Konak'ta dün akşam Konak Sahili'nde laf atma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve şüpheli, kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı. Yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İzmir'in Konak ilçesinde kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

İddiaya göre, Konak Sahili'nde dün akşam ailesiyle oturan Güney D. (44) ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında "laf atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Güney D'nin kulağını ısırarak kopardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Güney D, ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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