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İzmir Konak'ta kamyonun çarptığı 60 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi

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İzmir Konak'ta kamyonun çarptığı 60 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi
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İzmir'in Konak ilçesinde yaya geçidi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki yaya, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri yayanın öldüğünü belirlerken, sürücü N.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

N.B'nin kullandığı 34 AT 3906 plakalı kamyon, Akıncı Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda yaya geçidi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar'a (60) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sunar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Sunar'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü N.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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