İzmir Konak'ta 10 kilo 605 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir Konak'ta uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi. Adresteki aramada 10 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve 55 gram kokain olmak üzere toplam 10 kilo 605 gram madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Konak ilçesinde 10 kilo 605 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu adresteki aramada, 10 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ve 55 gram kokain ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan Mehmet S.K'nin (44) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA