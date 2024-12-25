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İzmir Kiraz'da Toprak Kayması Sonrası Yol Çöktü

İzmir Kiraz'da Toprak Kayması Sonrası Yol Çöktü
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İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen toprak kayması, Umurlu Mahallesi ve Melek Hanım Sokak'ta yolda çökmeye neden oldu. Seyir halindeki bir araç, oluşan çukura düştü ancak sürücü kazayı yara almadan atlattı. Yerel belediyeler yolda onarım çalışması başlattı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde toprak kayması nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Umurlu Mahallesi ve Melek Hanım Sokak'a ulaşım sağlayan yol çöktü.

Bölgede seyir halinde olan Mehmet Y. idaresindeki 35 RK 553 plakalı hafif ticari araç, oluşan çukura düştü.

Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kiraz Belediyesi ekipleri, çöken yolda çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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