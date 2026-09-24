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İzmir Kemalpaşa'da otomobil şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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İzmir Kemalpaşa'da otomobil şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınırken durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kemalpaşa ilçesi İzmir-Kemalpaşa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Kemalpaşa'dan İzmir şehir merkezi yönüne giderken C.K.'nin (36) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 RM 3364 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Fulya K. (36) yaşamını yitirdi, sürücü C.K. ile yanındaki H.D. (47) ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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