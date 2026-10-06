İzmir Karşıyaka'da uyuşturucu baskınında zanlı gözaltına alındı, 139 bin lira bulundu

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yürüttükleri çalışmada Ş.D.'nin Tersane Mahallesi'ndeki evine ve iş yerine baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 30 gram kokain, 19 gram esrar, 17 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 139 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli Ş.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA