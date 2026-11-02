İzmir Karabağlar'da teybe gizlenen 9,09 gram kokain ve 140 bin lira ele geçirildi

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde ekipler, bir otomobilin teybinin arka kısmına saklanmış 9,09 gram kokain ve 140 bin lira ele geçirdi, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşillik Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, M.Y.'nin (26) idaresindeki otomobilde arama yaptı.

Aramada, aracın teybinin arka kısmına gizlenmiş vaziyette 20 ayrı paket halinde toplamda 9,09 gram kokain ve 140 bin lira ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA