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İzmir Karabağlar'da şüphelinin evinde 500 gram esrar bulundu, gözaltına alındı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli, polisin durdurmasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 3,85 gram, evinde 500 gram esrar ile 6 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları S.Ç'nin (57) üzerinde 3,85 gram esrar ele geçirdi.

S.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığını değerlendiren ekipler, şüphelinin evinde arama yaptı. Aramada 500 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira bulundu.

S.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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