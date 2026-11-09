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İzmir Karabağlar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 38 bin 664 uyuşturucu hap, 177 gram kokain ve 66 kilo 363 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Baskında 4 hassas terazi de bulunurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 38 bin 664 uyuşturucu hap, 177 gram kokain ile 66 kilo 363 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bir eve düzenlenen baskında 38 bin 664 uyuşturucu hap, 177 gram kokain, 66 kilo 363 gram uyuşturucu ham maddesi ile 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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