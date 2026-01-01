Haberler

Yeni yılın ilk gününde İzmir'de sessizlik

Güncelleme:
İzmir, 2026 yılına sessiz bir başlangıç yaptı. Cadde ve sokaklar boş kalırken, birçok iş yerinin kapalı olduğu gözlemlendi. Bazı vatandaşlar ise sahilde yürüyüş yaparak açık alanlarda vakit geçirdi.

İZMİR, 2026 yılının ilk gününde sabah saatlerinde cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Kentte 2026 yılının ilk gününde sabah saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Yeni yıl kutlamalarının ardından kentin birçok noktasında sakinlik dikkat çekti. Kent genelinde trafikte yoğunluk olmadığı görülürken, cadde ve sokaklarda zaman zaman sessizlik hakim oldu. İzmir'in en işlek semtlerinden biri olan Konak ilçesine bağlı Alsancak'ta da benzer bir tablo oluştu. Bölgede çok sayıda iş yerinin kapalı olduğu görüldü. Yeni yılın ilk gününü değerlendiren bazı vatandaşlar ise sahilde yürüyüş yaptı, açık alanlarda vakit geçirdi.

Günün ilerleyen saatlerinde kentte hareketliliğin artması bekleniyor.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR, Kamera: Mehmet KILINÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
