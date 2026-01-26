İzmir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobil devrildi. Kazada yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Urla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
B.S.T. (28) idaresindeki 35 RDD 66 plakalı otomobil, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki S.Ö. (30) Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel