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İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

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İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı. Ödemiş'teki baskında 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği, Buca Ufuk Mahallesi'ndeki adreste ise 62 bin 384 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

Aramalarda 7 kilo 671 gram esrar, 5 kök Hint keneviri ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de Ufuk Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında 62 bin 384 uyuşturucu hapa ele konuldu.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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