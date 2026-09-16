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İzmir'in kadın voleybol takımları sahaya "karma takımla" çıktı

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İzmir'deki kadın voleybol takımları, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla "karma takımla" sahaya çıktı.

İzmir'deki kadın voleybol takımları, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla "karma takımla" sahaya çıktı.

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'nun ev sahipliğinde Altınordu ve Göztepe kadın voleybol takımları, "Tek Ruh, Tek Takım, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Kutlu Olsun" pankartıyla Atatürk Voleybol Salonu'nda bir araya geldi.

Parkede, Türk bayrağını ve Atatürk'ün resmini açan sporcular, daha sonra saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Aras Kargo Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı ve Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, etkinlik öncesi gazetecilere, İzmir'in kurtuluşu anısına 3 kulüp olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Göztepe, Altınordu ve Aras Kargo kadın voleybol takımlarının parkede birbirinden farklı renklerle ama aynı ruh için "tek takım" olarak mücadele edeceğini ifade eden Burkutoğlu, "Biz aslında Aras Kargo olarak kendimizi hep bir köprü metaforuna benzediğimizi düşünüyoruz. Hayatları, insanları, ticareti, şehirleri birbiriyle birleştiriyoruz. Bugün de bu farklı büyük 3 kulüp, İzmir'in köklü 3 camiası bu salonda birleşiyor. 9 Eylül ruhuna, kurtuluş ruhuna saygılarını sunmak üzere birleşiyorlar." ifadelerini kullandı.

Göztepe Takım Menajeri Zeynep Seda Uslu ile Altınordu Takım Menajeri Sertan Güntaç da takımların bir araya gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra 3 takımın oyuncuların oluşan karma takımlar kısa bir gösteri maçı yaptı.

Kaynak: AA
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