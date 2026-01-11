Haberler

İzmir'in iki ilçesinde 24 saatlik su kesintisi uygulanacak

İzmir'de ana boru arızası nedeniyle Karabağlar ve Konak ilçesindeki bazı mahallelere 24 saat su verilemeyecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İnönü Caddesi ile 200 Sokak kavşağındaki beton boruda meydana gelen arıza nedeniyle bugün saat 13.00 ile 12 Ocak Pazartesi 13.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Su kesintisinden Konak'ın Akın Simav, Altıntaş, Çankaya, Göztepe, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis ve Turgut Reis mahalleri, Karabağlar'da ise Adnan Süvari, Arap Hasan, Bahçelievler, Basın Sitesi, Esenyalı, Maliyeciler, Metin Oktay, Poligon, Salih Omurtak, Şehitler ve Vatan mahalleleri etkilenecek.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
