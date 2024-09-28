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Hava Kuvvetleri Komutanı Şehit Aileleri Onuruna Akşam Yemeği Verdi

Hava Kuvvetleri Komutanı Şehit Aileleri Onuruna Akşam Yemeği Verdi
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Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi'nde şehit aileleri onuruna bir akşam yemeği düzenledi. Yemeğe eşinin yanı sıra Hava Eğitim Komutanı ve diğer generallerle birlikte şehit yakınları da katıldı. Kadıoğlu, yemek öncesinde şehit yakınlarıyla selamlaşarak sohbet etti.

HAVA Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda şehit aileleri onuruna akşam yemeği verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu tarafından şehit aileleri onuruna verilen akşam yemeğine eşi, Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür ile Hava Kuvvetleri'ne bağlı generaller ve şehit yakınları katıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, yemek öncesinde şehit yakınlarıyla tek tek selamlaşarak sohbet etti.

Haber Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera Can ÇUBUKÇUOĞLU İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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