İzmir haberleri | Menemen belediye başkan yardımcısını darbettikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı Güncel Haberler İzmir gündem haberi... İzmir'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. İzmir'de, Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda darbedilen Mehmet Çakmak, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelilerin H.B. ve T.G olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Çakmak ve şüpheliler arasında eski öğretmen evinin kiralanması nedeniyle tartışma çıktığı, zanlıların Çakmak'a sopayla saldırdıktan sonra kaçtıkları öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel Menemen Belediyesi Mehmet Çakmak Menemen İzmir Güncel Haberler

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