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İzmir haberi... İzmir'deki 10 katlı binanın kontrollü yıkımı cep telefonuyla görüntülendi

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İzmir haberi... İzmir'deki 10 katlı binanın kontrollü yıkımı cep telefonuyla görüntülendi

İzmir yerel gündem haberine göre İzmir depreminde ağır hasar alan 10 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir depreminde ağır hasar alan 10 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binalardan Bayraklı ilçesine bağlı Manavkuyu Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın yıkımı, ekskavatörle (kazaratar) kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Ekskavatörün kirişlere müdahalesiyle bina bir anda çöktü. Çevre toz bulutuyla kaplandı.

Yıkım anı, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayıtlarda yıkım esnasında bir kadının panikle bağırdığı da duyuluyor.

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Kaynak: AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

Seferihisar İzmir Güncel Haberler

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