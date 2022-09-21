İzmir haberi: İzmir'de otomobilin dolmuşa çarpması sonucu 16 kişi yaralandı Güncel Haberler İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin dolmuşa çarpması sonucu 16 kişi yaralandı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin dolmuşa çarpması sonucu 16 kişi yaralandı. Akçay Caddesi Semt Garajı mevkisinde kırmızı ışıkta geçen S.C. (35) idaresindeki 35 AUE 820 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola dönüş yapan H.B'nin (31) kullandığı 35 M 8996 plakalı Gaziemir-Basın Sitesi dolmuşuna çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan dolmuşun da Ö.F'nin kullandığı 35 ATR 914 plakalı motosiklete çarpması sonucu 16 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Işık ihlali yapan otomobilin, dolmuşa çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel Gaziemir İzmir Güncel Haberler

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