İzmir haberi: İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadının beyin ölümü gerçekleşti İzmir haberlerine göre İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla başından vurduğu kadının beyin ölümü gerçekleşti. İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla başından vurduğu kadının beyin ölümü gerçekleşti. Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde tartıştığı eşi D.Ö. tarafından tabancayla vurularak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Özarslan'ın (31) beyni, tüm müdahaleye rağmen işlevlerini kaybetti. Olayın ardından kaçan D.Ö'nün yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi. Ezgi Özarslan, 29 Temmuz'da iş yerine gelen boşanma aşamasındaki eşi D.Ö. tarafından tabancayla başından vurulmuş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Güncel AA / Mustafa Güngör Mersinli İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haberi: İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadının beyin ölümü gerçekleşti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.